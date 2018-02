Vier agenten opgepakt na uitlevering van drie Italianen aan criminele bende in Mexico

LVA

25 februari 2018

02u09

Bron: Belga

0

In Mexico zijn vier politieagenten opgepakt in verband met de verdwijning vorige maand van drie Italianen in de westelijke staat Jalisco. Dat meldde het openbaar ministerie zaterdag.