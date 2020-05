Vier agenten ontslagen na dood ongewapende zwarte arrestant in VS IB

27 mei 2020

05u30

Bron: Belga 0 Vier agenten in de Amerikaanse stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota, zijn dinsdag ontslagen nadat een zwarte man die ze maandag arresteerden later in het ziekenhuis stierf. Dat heeft burgemeester Jacob Frey bekendgemaakt.

Van de arrestatie doken videobeelden op die voor de nodige ophef zorgden. Zo was te zien hoe een van de agenten zijn knie minutenlang in de nek van de ongewapende man, George Floyd, drukte. “Zwart zijn in Amerika mag geen doodvonnis zijn”, zei de burgemeester. “Vijf minuten hebben we gekeken hoe een blanke politieagent zijn knie in de nek van een zwarte man drukte. Vijf minuten. Als je iemand om hulp hoort roepen, moet je helpen. Hij had niet mogen sterven. Wat we zagen was vreselijk en volledig gestoord”, aldus Frey dinsdag tijdens een persconferentie. Hij kondigde later via Twitter aan dat de politiemannen werden ontslagen. “Dit is de juiste beslissing.”

De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling met de politie. Toen ze hem boeiden, bleek hij in medische nood te verkeren. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed, aldus de politie.

De Amerikaanse federale recherche FBI onderzoekt de dood op de man, aldus een verklaring van de politie van Minneapolis.

Duizenden demonstranten op de been

Duizenden demonstranten waren dinsdag op de been in Minneapolis als reactie op de dood van Floyd. Rond acht uur 's avonds lokale tijd kwam het tot botsingen met de politie. Volgens lokale media zetten agenten traangas in en schoten ze met rubberkogels. Of er slachtoffers zijn gevallen is onbekend.

Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen de meeste kans om te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico 1 op 1.000, tweeënhalf keer zo hoog als voor witte mannen. Politiegeweld is daarmee met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken in het land. Dat blijkt een onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd door wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten, waaronder Rutgers University.

De afgelopen jaren is de politie betrokken geweest bij een reeks van schietpartijen waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.