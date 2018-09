Vier agenten gedood bij hinderlaag in West-Mexico ADN

04 september 2018

07u32

Bron: Belga 0 In Guadalajara, de hoofdstad van de westelijke Mexicaanse staat Jalisco, zijn gisteren vier agenten gedood bij een hinderlaag. Het gaat om de commandant van de speciale eenheden van de lokale politie en drie van zijn manschappen, zo melden de lokale autoriteiten.

Politiecommandant Eduardo Plazola verliet zijn huis in Tonala, een buitenwijk van Guadalajara, onder begeleiding van drie van zijn manschappen toen ze werden aangevallen door onbekenden in twee auto's. Geen van de agenten overleefde de aanval.

Een woordvoerder van Jalisco veroordeelt de hinderlaag als een "laffe aanval". Er is een onderzoek geopend om te achterhalen wie de daders zijn. Volgens de burgemeester van Guadalajara, Enrique Ibarra, gaat het waarschijnlijk om een afrekening uit het drugsmilieu. Volgens hem had Plazola heel wat successen geboekt tegen de georganiseerde misdaad en was hij erin geslaagd "om de rechtsstaat en de vrede" weer te herstellen in verschillende wijken van de stad.

In Jalisco is het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actief, dat momenteel geldt als het grootste drugskartel van Mexico. Het voert er een bittere territoriumstrijd met rivaliserende criminele organisaties.