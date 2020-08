Videointerview wordt onderbroken door enorme explosie in Beiroet Jef Beckers

05 augustus 2020

Een reporter van de BBC was een live interview aan het doen vanuit Beiroet. Maar dat werd abrupt onderbroken door de enorme explosie die gisteren plaatsvond in de hoofdstad.

De explosie eist al zeker meer dan 100 doden en zorgde voor een verwoesting over de hele stad. Een video die circuleert op het internet, daarin is een reporter te zien die plots weggeblazen wordt door de kracht van de ontploffing. De personen die geïnterviewd worden, begrijpen niet direct wat er aan de hand is.

Het beeld wordt namelijk onmiddellijk zwart na een enorm luide knal. Vervolgens blijft het even stil, en zijn er enkel verschillende alarmen te horen. Na ongeveer dertig seconden kruipt de journaliste recht. Ze is verdwaasd en heeft totaal niet door wat er aan de hand is. Vervolgens loopt ze naar collega’s om te vragen of iedereen ongedeerd is.

De oorzaak van de explosie was 2.750 ton ammoniumnitraat dat al jaren opgeslagen lag in een pakhuis in de haven.