Videogame-industrie pikt verwijten van Trump niet: "Games overal ter wereld gespeeld, maar niveau geweld uniek in VS”

Florian Van Impe kg

05 augustus 2019

14u13

Bron: Belga, Twitter, CNN 76 In zijn persconferentie naar aanleiding van de twee schietpartijen in El Paso (Texas) en Dayton (Ohio), waarbij dit weekend tientallen doden vielen, wees de Amerikaanse president Donald Trump vooral met de vinger naar de videogames. Onzin, vindt de koepelorganisatie van de videogame-industrie in de Verenigde Staten. De organisatie benadrukt dat videogames in de hele wereld gespeeld worden, maar dat het niveau van geweld in Amerika uniek is.

Trump sprak over ‘kwaadaardige aanvallen’, waarbij ‘waardevolle, jonge kinderen’ zijn omgekomen. Hij sprak over de daders als ‘gestoorde monsters’ en ‘barbaarse slachters’. Hij haalde ook uit naar het internet, waar volgens hem te veel ruimte is om verwerpelijke gedachten uit te dragen. Zo verklaarde hij dat er een einde moet komen aan de verheerlijking van geweld, bijvoorbeeld in videogames.

In zijn persconferentie wees Trump dus niet naar wapens, maar naar de videogames en het internet als oorzaken van het wapengeweld in de VS. Zo zei hij: “Haat haalt de trekker over, dat doet het geweer niet zelf.” Ook wil hij de daders opsporen op het internet alvorens ze kunnen toeslaan. Voor de daders van de schietpartijen wil Trump de doodstraf en ook vooral een snelle uitvoering van die doodstraf. Verder riep Trump op om racisme en ‘white supremacy’, een blank superioriteitsgevoel, te veroordelen.

Radicaal gedrag signaleren

De president kwam met een aantal concrete voorstellen. Hij meent dat sociale mediabedrijven tools moeten ontwikkelen om radicaal gedrag eerder te signaleren. Daarnaast moeten de wetten rond de gezondheidszorg beter, zodat psychiatrische patiënten een betere behandeling krijgen en sneller onder dwang opgenomen worden.

Een van de daders stond blijkbaar al gesignaleerd wegens zijn gedrag op het internet, maar toch kon hij niet op tijd gestopt worden. Ook daar moet er sneller opgetreden kunnen worden volgens Trump.

Hij sloot zijn verklaring af door de nabestaanden een hart onder de riem te steken. Alleen ging de president daarbij even de mist in. “Moge God de herinnering zegenen van zij die zijn omgekomen in Toledo”, klonk het, terwijl geen van de schietpartijen daar had plaatsgevonden. Wellicht bedoelde hij Dayton. Beide steden liggen in de staat Ohio.

“Niveau van geweld is uniek”

De Entertainment Software Association, de koepelorganisatie van de videogame-industrie in de Verenigde Staten, pikt de verwijten van Trump niet. “Meer dan 165 miljoen Amerikanen genieten van videogames, en wereldwijd spelen miljarden mensen videogames. Toch hebben andere samenlevingen, waar videogames even fervent gespeeld worden, niet te kampen met de tragische niveaus van geweld die zich voordoen in de Verenigde Staten”, aldus de ESA in een verklaring.

De koepelorganisatie zegt verder dat bezorgde ouders op de gevestigde portaalsites informatie kunnen vinden over hoe ze kunnen controleren welke spelletjes door hun kinderen gespeeld worden in hun huis.

Wapencontrole

Terwijl Trump in zijn verklaring niet suggereert dat de Amerikaanse wapenwetten aangepast moeten worden, roept de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador wél op tot een striktere wapencontrole in de VS. Bij de schietpartij in de Texaanse stad El Paso werden ook zeven Mexicanen gedood

“Wij respecteren heel erg wat andere regeringen beslissen, maar we denken dat de ongelukkige gebeurtenissen die zich afspeelden in de Verenigde Staten moeten aanzetten tot reflectie, analyse en de beslissing om de willekeurige verkoop van wapens te controleren”, zei Obrador tijdens zijn dagelijkse persconferentie. “Bij de twee belangrijkste partijen in de Verenigde Staten is er maar weinig aandacht voor wapencontrole”, zei hij, verwijzend naar de Democraten en de Republikeinen.

Volgens de president wordt ook Mexico door het probleem getroffen, want volgens overheidsgegevens worden bij 70 procent van misdaden in het land wapens gebruikt die binnenkomen via de noordelijke grens. In Mexico gebeurde vorig jaar 35.000 moorden.

“De media dragen grote verantwoordelijkheid”

“We kunnen niet toestaan dat degenen die stierven in El Paso, Texas en in Dayton, Ohio, tevergeefs sterven”, schreef Trump eerder al op Twitter. “Republikeinen en democraten moeten samenkomen en strenge achtergrondcontroles verkrijgen, misschien door deze wet te koppelen aan de broodnodige hervorming van de migratie.”

In een andere tweet had Trump het over de rol van de media: “De media hebben een grote verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid in ons land. Fake News heeft een grote bijdrage geleverd aan de woede en razernij die zich in de loop der jaren heeft opgebouwd. De berichtgeving moet eerlijk, evenwichtig en onbevooroordeeld beginnen te zijn, anders zullen deze vreselijke problemen alleen maar erger worden!”

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link