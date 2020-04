Videodagboek over Anne Frank al 1,5 miljoen keer bekeken JG

16 april 2020

17u28

Bron: Belga 4 Het videodagboek over Anne Frank is een succes. De filmpjes op YouTube zijn de afgelopen tijd al 1,5 miljoen keer bekeken, bevestigt een woordvoerster van de Anne Frank Stichting .

Het videodagboek, waarin het verhaal van Anne Frank wordt verteld, is sinds eind vorige maand te zien. Inmiddels zijn tien van de vijftien afleveringen verschenen op het videokanaal. In de filmpjes speelt de 13-jarige Luna Cruz Perez de rol van het Joodse meisje Anne Frank. Zij legt haar leven, gedachten en gevoelens op camera vast in het Amsterdamse Achterhuis.

Het videodagboek, gemaakt door Every Media in samenwerking met de Anne Frank Stichting, is bedoeld voor jongeren en gebaseerd op het wereldberoemde dagboek van Anne Frank. De afleveringen zijn te zien in ruim zestig landen. De serie is Nederlands gesproken met ondertiteling in het Duits, Engels, Portugees en Spaans.

