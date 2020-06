Videoconferentie op topniveau moet brexitgesprekken nieuw leven inblazen ADN

15 juni 2020

12u13

De Britse premier Boris Johnson en de EU-tandem Charles Michel en Ursula von der Leyen proberen de brexitgesprekken maandag weer vlot te trekken in een video-overleg. Grote doorbraken worden echter niet verwacht. Johnson zal de Europese leiders wellicht opnieuw waarschuwen voor een harde brexit eind dit jaar als Brussel geen water bij de wijn wil doen.

Boris Johnson, Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen overleggen maandagmiddag rond 14.30 uur via videoconferentie. Ook David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, en EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier schuiven aan. Het brexitoverleg verschuift daarmee even naar topniveau, nu de gesprekken tussen de onderhandelingsteams van het Verenigd Koninkrijk en de EU over de toekomstige handelsrelaties al maandenlang muurvast zitten.

Twistpunten

De onderhandelingen stokken onder meer op visserij: de Europese Unie eist dezelfde toegang tot de Britse wateren na de brexit, maar de Britten willen hun wateren deels afschermen voor Europese vissers. Ook de toegang tot de Europese interne markt blijft een gigantisch twistpunt. Brussel wil Groot-Brittannië toegang bieden tot de interne markt zonder handelsbelemmeringen, maar eist dan wel dat Britse bedrijven zich blijven houden aan de strenge Europese standaarden rond onder meer milieu of overheidssteun. Dat gaat volgens Londen in tegen de Britse soevereiniteit, de hele bestaansreden van de brexit.

Intensievere vergaderkalender

Grote doorbraken in die dossiers zijn wellicht nog niet voor meteen. Volgens de Britse krant Sunday Telegraph zal Johnson de Europese leiders vandaag nog maar eens inpeperen dat de Britten bereid zijn de EU eind dit jaar te verlaten zonder handelsakkoord als Brussel geen compromissen sluit.

Bovendien zou de Britse premier erop hameren dat er tegen het einde van de zomer een deal op tafel moet liggen, zodat bedrijven en overheden voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. De leiders zouden daarom ook een intensievere vergaderkalender voor de zomer voorstellen, met wekelijkse vergaderrondes, afwisselend in Brussel en Londen, als het coronavirus dat tenminste toelaat.

Nog ongeveer een halfjaar tijd

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU officieel al eind januari, maar tijdens de overgangsfase tot eind dit jaar blijft het land wel lid van de douane-unie en de interne markt. Londen en Brussel hebben dus nog ongeveer een halfjaar de tijd om een nieuwe handelsrelatie uit te denken.

Vorige week lieten de Britten nog maar eens weten dat ze een verlenging van de overgangsperiode met één of twee jaar resoluut afwijzen. Beide zijden kunnen daar in principe nog tot 30 juni een akkoord over sluiten, maar die piste lijkt dus definitief van tafel.