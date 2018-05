Videobeelden tonen hoe ongelooflijk nipt grootste vliegramp ooit is vermeden Joeri Vlemings

03 mei 2018

10u09

Bron: CNN 0 Een Airbus van Air Canada kwam op 7 juli vorig jaar in San Francisco erg dicht bij wat volgens kenners de grootste vliegramp uit de geschiedenis zou geweest zijn. Hoe onvoorstelbaar nipt het was, blijkt uit videobeelden die nu zijn vrijgegeven. De piloot van vlucht 759 was op weg zijn toestel neer te zetten op de taxibaan, waar vier volle passagiersvliegtuigen stonden aan te schuiven.

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) heeft de hallucinante videobeelden van een bijna-crash op 7 juli vorig jaar op de luchthaven van San Francisco openbaar gemaakt. Het onderzoek naar het ernstige voorval, waarbij honderden passagiers erg nipt ontsnapten aan een ware ramp, loopt nog. “Een Airbus die botst met vier andere toestellen vol kerosine en passagiers, dan kan je je wel inbeelden wat voor een tragedie dat was geweest”, zei luchtvaartexpert Ross Aimer.

In de video komt de Airbus A320 van Air Canada helemaal bovenaan bijna in het midden van het beeld aangevlogen om te landen. Negeer dus het taxiënde vliegtuig van Frontier onderaan het scherm. Op 1:07 zie je het landende toestel plots weer optrekken. Wat er precies gebeurd is, lees je hieronder.

7 juli 2017. Vlucht 759 van Air Canada krijgt toestemming om te landen op baan 28R, maar maakt zich per ongeluk op voor een landing op de parallelle taxibaan C. Daar zijn vier passagiersvliegtuigen aan het wachten om te mogen opstijgen. De cockpit van Air Canada vraagt bevestiging van de landingsbaan, omdat ze "lichten zagen". De controletoren bevestigt: "U bent de enige op landingsbaan 28 rechts". Als blijkt dat de Airbus A320 niet op baan 28R afstevent maar op taxibaan C, breekt de piloot de landing af en onderneemt hij een go-around, net voordat de luchtverkeersleiding hem dat opdraagt. Op het laagste punt vliegt Air Canada-vlucht 759 amper 18 meter boven de grond. Ter vergelijking: de staart van een Boeing 787 steekt zo'n 17 meter boven de grond uit.

Het vliegtuig vliegt bij de landingspoging over de eerste wachtende Boeing 787 van United Airlines op de taxibaan. De crew van die Boeing hoor je in de al eerder vrijgegeven audiotapes verbaasd zeggen: "Waar gaat die kerel heen? Hij zit op de taxibaan." De piloten van Air Canada hebben zelf in de mot dat er iets niet klopt en stellen de motoren in op volle kracht voor een go-around.

De tweede in lijn aan de grond om op te stijgen is een Airbus A340 van Philippine Airlines. De piloot ontsteekt snel zijn landingslichten in de hoop zichtbaar te zijn voor de inkomende vlucht 759. Die zit dan gelukkig al in de go-around-modus.

Volgens de NTSB was het systeem om het grondverkeer op de luchthaven van San Francisco te monitoren de inkomende Air Canada-vlucht ongeveer 12 seconden lang kwijt, en pikte het het vliegtuig vervolgens pas weer op, toen het al over het eerste wachtende lijnvliegtuig op de taxibaan scheerde.

Beide piloten van de Airbus A320 van Air Canada zijn erg ervaren. Hun tweede landingspoging die zevende juli was gelukkig de goeie.