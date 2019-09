Videobeelden opgedoken van Trump die persoon achter klokkenluider “bijna een spion” noemt TT

27 september 2019

16u37

Bron: Reuters, Bloomberg 2 Persagentschap Bloomberg heeft videobeelden vrijgegeven waarin Trump de klokkenluider achter de klacht tegen hem impliciet bedreigt met vergeldingsmaatregelen. “Je weet wel wat we vroeger deden toen we slim omgingen met spionnen en verraders, nee?”, zegt hij tegen een reeks stafleden van de Amerikaanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York.

“Ik wil weten wie de klokkenluider die informatie heeft gegeven, want hij is dicht bij een spion te zijn. Je weet wat wij pleegden te doen in vroegere tijden toen we van aanpakken wisten met spionnen en verraders, nee? We hadden de gewoonte het een beetje anders aan te pakken dan we nu doen”, zo zegt Trump in de video (vanaf minuut 2:44). De beelden bevestigen de uitspraken die The New York Times gisteren al naar buiten bracht. In de video gaat Trump ook te keer tegen “sleepy Joe Biden” die “zo dom als een steen is”, zijn zoon Hunter en de “oneerlijke media”.

De Democraten vrezen dat Trump met zijn uitspraken andere mogelijke klokkenluiders wil afschrikken om naar voren te komen. De Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, Adam Schiff, zegt dat Trump getuigen in de Oekraïne-zaak bedreigt. “Ik hoop dat getuigen zullen kiezen mee te werken”, zei Schiff. “Maar ik moet zeggen dat ik me ernstig zorgen maak nu de president deze getuigen bedreigt.”

Mensen die informatie hebben over de vraag van Trump aan Oekraïne om een onderzoek in te stellen naar zijn politieke tegenstander Joe Biden, werden door de Democraten opgeroepen zich te melden. Biden wil in 2020 voor de Democraten de strijd om het presidentschap aangaan met Trump.

Is klokkenluider wel een klokkenluider?

Trump twijfelt op Twitter ondertussen openlijk of de bronnen die de klokkenluider informatie hebben gegeven, wel bestaan.

“Het lijkt er meer en meer op dat de zogezegde klokkenluider helemaal geen klokkenluider is”, aldus Trump vanmorgen in een hele reeks kwade tweets. “En alle informatie uit tweede hand is zo inaccuraat gebleken dat er misschien wel nooit iemand anders was, een spion of een lekker die hem informatie gaf?” Is dit misschien “een partij-operatie”, voegde de president er nog aan toe, waarmee hij de hele kwestie afdoet als een sabotage-actie tegen hem van de Democraten.

Vraag is wat er zo inaccuraat is aan de informatie als Trump bedoelt: de omschrijving van het bewuste telefoongesprek met Oekraïens president Volodimir Zelenski in de klacht komt overeen met de transcriptie van het telefoongesprek zoals het Witte Huis die heeft vrijgegeven.

Trump beklemtoonde ook nog eens dat zijn telefoongesprek volledig normaal was. “Indien dat perfecte telefoongesprek met de president van Oekraïne niet als gepast geldt, dan kan geen enkele toekomstige president OOIT nog eens spreken met een buitenlandse leider”, aldus de president op Twitter.

