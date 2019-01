VIDEO. Zwemwedstrijdje in een rivier bij -30 graden Redactie

21 januari 2019

13u56

Bron: VTM Nieuws 0

In dit dorp in Tsjechië hebben ze een bijzondere traditie. Elk jaar springen zo’n 200 zwemmers de rivier in om een zwemwedstrijdje te houden. Klein detail: dit jaar was de buitentemperatuur zo’n -30 graden Celsius.