VIDEO. Zware turbulentie doet stewardess en haar trolley de lucht invliegen, 10 gewonden onder doodsbange passagiers ADN

18 juni 2019

12u45

Bron: ABC News 6 Een passagier heeft de extreme turbulentie vastgelegd waarmee zijn vliegtuig zondag onderweg van Kosovo naar Zwitserland werd geconfronteerd. De video toont hoe een stewardess in het gangpad plots hard tegen het plafond wordt gekatapulteerd, ook haar trolley vliegt de lucht in. De vastgeklikte inzittenden worden als lappenpoppen door elkaar geschud. Uiteindelijk zijn tien mensen lichtgewond geraakt.

Turbulentie kan erg beangstigend zijn. Dat moet je de 121 passagiers van een ALK-vlucht vanuit Pristina naar Bazel eergisteren niet vertellen. Hun toestel kreeg zo’n 20 minuten voor de landing in Zwitserland plots te kampen met extreme turbulentie.

Bidden

Op videobeelden van een reiziger is te zien hoe de drankjes op de trolley van de pijnlijk gelanceerde stewardess in het rond vliegen, een kletsnatte vrouw begint prompt te bidden. Daarna blijft het vliegtuig zwaar schudden, volgens één van de passagiers duurde dat in totaal zeker 5 minuten.



Bij landing stonden de reddingsdiensten klaar, tien mensen werden uiteindelijk met lichte verwondingen overgebracht naar lokale ziekenhuizen in Bazel. Sommige passagiers zeggen brandwonden te hebben opgelopen door het hete water voor koffie en thee dat in het rond spatte.

Verwacht

Normaal zit ook het vliegtuigpersoneel neer bij zware turbulentie, met de gordel aan. ALK Airlines stelt dat de crew de “turbulentie verwacht had”, maar ze werd gepakt in snelheid. “De stewardess probeerde net alle drankjes en bekers van de passagiers te verzamelen, voor de neerwaartse impuls plaatsvond”, klinkt het.

De luchtvaartmaatschappij laat nog weten dat de werkneemster na de harde smak in goede gezondheid verkeert.