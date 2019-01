VIDEO. Zware kettingbotsing met 19 voertuigen in bergpas in Californië Redactie

In de Cajon Pass, een bergpas in het zuiden van Californië, zijn 19 wagen betrokken geraakt bij een kettingbotsing. Door de enorme ravage is de weg een tijdje afgesloten geweest. Als bij wonder zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Zo’n 35 mensen zijn door de hulpdiensten wel verzorgd.