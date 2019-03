VIDEO. Zusjes die verdwenen in Californische wildernis getuigen over avontuur: “We wisten dat papa ons zou vinden” SDA

05 maart 2019

09u38

Bron: CNN

Het werd een “absoluut wonder” genoemd, en dat was het ook. Na een zoektocht van twee dagen vonden hulpverleners de twee piepjonge zusjes, Caroline (5) en Leia (8) Carrico, ongedeerd terug in de wildernis in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië. De meisjes verdwenen tijdens een wandeling in het dichtbeboste en bergachtige gebied, en konden overleven dankzij survivaltechnieken, die ze bij hun jeugdbeweging hadden geleerd, en granolarepen. Nu vertellen ze voor het eerst over hun grote avontuur.