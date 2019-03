VIDEO. Zullen taxi’s binnenkort rondvliegen in Duitsland? AW

11 maart 2019

15u36

Het Europese lucht- en ruimtevaartbedrijf zal in de Duitse stad Ingolstadt haalbaarheidstests uitvoeren met kleine vliegende taxi's voor vier personen. De zogeheten CityAirbus kan "eenvoudig over de files vliegen", aldus Airbus in een persbericht. De Duitse minister van Transport, Andreas Scheuer, stelde het project vandaag voor aan het grote publiek.

De komende maanden zal de CityAirbus getest worden in de stad en de omgeving. De elektrisch aangedreven luchttaxi kan vier passagiers vervoeren. Het toestel gebruikt daarvoor acht rotors.



Het idee is om passagiers op bepaalde routes te vervoeren met de vliegende taxi’s, zoals tussen de luchthaven en het stadscentrum. De toestellen kunnen ook ingezet worden in de gezondheidssector, om dokters, bloed en organen te vervoeren voor spoedoperaties.

Vliegen

De CityAirbus "ziet er tof uit, nu moet het enkel nog vliegen", aldus Scheuer. Het model is ontworpen in Duitsland, in de helikopterfabriek van Airbus in Donauwörth.

Soortgelijke toestellen zijn ook elders in de wereld in ontwikkeling.