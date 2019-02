VIDEO. Zoutmeer wordt grootste spiegel ter wereld DVDA

18 februari 2019

Salar de Uyuni in Bolivia is met een oppervlakte van 10.582 km² de grootste zoutvlakte van de wereld. Doordat er na regenval water bleef liggen, lijk het meer te zijn veranderd in de grootste spiegel ter wereld. De wolken waren namelijk ook aan de oppervlakte te zien.