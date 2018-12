VIDEO. Zo ziet resort er uit 14 jaar na tsunami in Thailand CDB

17 december 2018

De Britse fotograaf Colin Hodson maakte beelden van een verlaten hotel dat tijdens de tsunami in 2004 werd vernietigd. De fotograaf verkende het verlaten resort samen met zijn vriendin toen ze daar op vakantie waren. Het resort was in opbouw toen de natuurramp alles vernietigde en sindsdien is het resort nooit opnieuw opgebouwd door een meningsverschil tussen de Thaise overheid en de hoteleigenaar.