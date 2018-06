VIDEO. Zo zien Amerikaanse detentiecentra eruit Lore Michiels

22 juni 2018

17u58

Bron: VTM NIEUWS 0 Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft beelden vrijgegeven van enkele opvangcentra voor migranten die illegaal de VS binnenkwamen. President Trump en zijn regering lagen deze week onder vuur omdat in vijf weken tijd meer dan 2.300 migrantenkinderen van hun ouders werden gescheiden.

Het ministerie gaf beelden vrij van de opvangcentra in Homestead, Florida en Bristow. Daarop is te zien hoe de migranten basketbal spelen en een medisch onderzoek ondergaan. Er wordt ook geknutseld en Engelse les gevolgd.

Kinderen in kooien

Afgelopen week doken er ook beelden op van kinderen in kooien. Er werden ook geluidsopnames openbaar gemaakt uit een detentiecentrum. Daarop waren kinderen te horen die om hun moeder of vader schreeuwen. Dat wakkerde de woede over Trumps onmenselijke immigratiebeleid nog eens aan.

Daarop tekende de Amerikaanse president woensdag een besluit om migrantengezinnen niet meer uit elkaar te halen. "Wij willen gezinnen samen laten blijven", zei Trump daarover.

