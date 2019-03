VIDEO. Zo verschillend vierden we carnaval in de wereld DVDA

04 maart 2019

Afgelopen weekend werd in heel wat landen carnaval gevierd. Het is het feest van de zotheid, de spot en de uitbundigheid. We vieren het echter overal in de wereld op een andere manier. Zo staan in Rio de Janeiro (Brazilië) vrouwen en pluimen centraal en wordt er bijvoorbeeld in het Italiaanse Ivrea met appelsienen gegooid.