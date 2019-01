VIDEO. Zo proberen reddingswerkers Spaanse Julen (2) te bevrijden DVDA

21 januari 2019

Vandaag of morgen zullen reddingswerkers de Spaanse Julen (2) bevrijden uit de honderd meter diepe put waar hij acht dagen geleden in viel. De reddingswerkers zijn met hun graafmachines intussen tot op een tiental meter van de peuter genaderd. De laatste vier meter stenen beitelen ze met de hand uit. Of de peuter nog leeft is niet duidelijk. Als hij water een zuurstof gevonden heeft, bestaat de kans dat hij levend uit de put werd gehaald.