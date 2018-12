VIDEO. Zeker 13 doden nadat bus vol basketbalspelers crasht in Colombia kg

10 december 2018

09u47

Bron: VTM Nieuws 0 Bij een zware buscrash in Colombia zijn zeker dertien doden en twintig gewonden gevallen. De bus was gevuld met basketbalspelers. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk.

Het ongeval vond plaats in Valle del Cauca, zo’n 450 kilometer ten zuidwesten van Bogota. Volgens een ooggetuige had de chauffeur tegen zijn passagiers gezegd dat er een probleem was met de remmen van de bus.



Vorig jaar zijn er in Colombia meer dan 6.700 mensen omgekomen bij verkeersongevallen.