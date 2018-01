Video: Zeilboot dreigt te pletter te slaan op de rotsen, maar heldhaftige redder schiet te hulp kv

23 januari 2018

20u11

Bron: The Daily Breeze 3 Twee mannen zijn voor de Californische kust op het nippertje aan de dood ontsnapt nadat hun zeilboot door de wilde zee tegen de rotsen werd geduwd. De boot schuurde tegen de rotswand aan en kantelde meermaals. Dankzij de moedige interventie van een medewerker van de kustwacht konden de opvarenden uiteindelijk in veiligheid worden gebracht.

In Redondo Beach nabij Los Angeles draaide een zeiltripje van twee mannen met hun acht meter lange zeilboot zaterdag uit op een ware nachtmerrie. Toen de zeilers de haven wilden verlaten, merkten ze al snel dat de wind te sterk was. Ze keerden terug, maar hun boot werd gegrepen door de krachtige wind die hen steeds dichter naar de rotsen duwde. De hevige golven beukten op hen in en er leek geen ontkomen meer aan.

Wayne Craig, een inwoner van Redondo Beach, zag het drama met eigen ogen. Hij filmde het gebeuren vanaf de pier.

Omstreeks 16 uur kwamen de kustwacht ter plaatse. Brandweerman en eerstehulpverlener Grant Currie besefte dat de kans reëel was dat de boot zijn kiel zou verliezen, waardoor de zeilboot meteen onherroepelijk zou omslaan. “We hadden schijnbaar alleen maar slechte opties en we probeerden uit te vissen welke de beste van onze slechte opties was om dit probleem aan te pakken,” vertelt Currie aan de lokale krant Daily Breeze.

Hond

Uiteindelijk sprong hij in de woeste zee, terwijl zijn collega probeerde om de reddingsboot van de rotsen weg te houden. Currie probeerde de opvarenden te overtuigen om in het water te springen, maar slechts één van de mannen durfde de sprong te maken. De andere bleef achter op de boot met zijn hond. Net op dat moment stuurde de boot echter weg van de rotsen en slaagde Currie erin om een sleeptouw aan de boeg te bevestigen. De reddingsboot kon de boot vervolgens veilig naar de haven slepen.

De twee opvarenden kwamen ervan af met enkele schaafwonden. Ook de hond die mee aan boord was, bleef gespaard. “Meer egoschade dan wat anders,” zegt Currie. De zeilboot liep echter wel zware schade op aan het roer, de motor en de tuigage.

Stormwaarschuwing

De mannen hadden duidelijk onvoldoende ervaring om te gaan zeilen in dergelijk zwaar weer, merkt Currie op. Er was immers een waarschuwing voor stormwinden uitgevaardigd. “Dergelijke oproepen kunnen makkelijk de verkeerde kant uitgaan,” waarschuwt hij. “We zijn hier om ons leven voor anderen op het spel te zetten. Ik ken geen enkele brandweerman die zijn leven niet op het spel zou zetten om iemand te redden. Maar tegelijkertijd willen we naar huis terugkeren en we willen veilige en goede beslissingen kunnen nemen.” Hij roept schippers dan ook op om de weersvoorspellingen op de voet te volgen en realistisch te zijn.