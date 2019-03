VIDEO. “Ze zitten samen op 500 m²": unieke kijk in het laatste bolwerk van IS sam

11 maart 2019

12u07 0

In Syrië vindt “de ultieme aanval” op het laatste IS-bolwerk Baghouz plaats, een klein dorp in het oosten van het land. In een gebied van amper 500 vierkante meter zitten naar schatting nog zo’n 4.000 vrouwen en kinderen en ongeveer 50 IS-strijders. Een cameraploeg trok naar de frontlinie en kon unieke beelden maken van de restanten van het IS-kalifaat, niet meer dan een tentenkamp vol autowrakken.

Bekijk ook: