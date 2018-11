VIDEO. Wind wakkert bosbranden in Californië verder aan, nog steeds honderden vermisten DVDA IVI

19 november 2018

07u49

Bron: VTM Nieuws, CNN, ABC 0 Een van de belangrijkste factoren die tot de dodelijkste bosbranden in Californië heeft bijgedragen, is de sterke wind. Het blussen van de brandhaarden wordt daardoor bemoeilijkt en het maakt de situatie nog gevaarlijker. Ondertussen ligt de dodentol van alle branden samen op 80. Van 993 mensen is nog steeds niets vernomen.

De wind veroorzaakte het branden van gedroogde struiken en bomen. Blussen doet niet veel uit, omdat de brand op andere droge plekken gewoon opnieuw begint, zo klinkt het bij de dienst Informatie in Californië. “En dat maakt deze brand zo gevaarlijk en zo snel in beweging.” De Californische brandbestrijdingsautoriteiten zeggen ook dat ze geen effectieve maatregelen hadden om zo’n wild vuur te temmen. Ze konden enkel de omwonende bewoners evacueren om hen veilig te stellen.

Camp Fire

In Californië woeden nog steeds verschillende branden. In totaal zijn daarbij 80 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten zijn al 63 lichamen geïdentificeerd.



De meeste slachtoffers zijn omgekomen in de Camp Fire, die op 8 november is uitgebroken. Die heeft tot hiertoe aan 77 mensen het leven gekost. De brand, die in het noorden van de staat raast, is daarmee de dodelijkste uit de geschiedenis van Californië. Zo’n 9.700 woningen zijn al in vlammen opgegaan door deze brand. De gemeente Paradise, waar zo'n 27.000 mensen woonden, is zo goed als volledig vernield.



De Camp Fire is voor 65% onder controle, maar de brandweer vreest dat het nog weken kan duren eer het vuur volledig is geblust.

Vermisten

Van 993 mensen is nog steeds niets vernomen. Eind vorige week stond de teller nog op 1.200 vermisten, maar heel wat mensen hebben zich afgelopen weekend gemeld bij de autoriteiten. Vele mensen waren eerder niet bereikbaar omdat het gsm-netwerk is uitgevallen. De autoriteiten blijven zich inzetten om de rest van de vermisten op de lijst te vinden. Men hoopt dat het grootste deel van hen gewoon is weggevlucht uit Californië en zich ook nog als ‘veilig’ zal opgeven.

In het zuiden van Californië woedt ook nog steeds de Woolsey Fire, die net als de Camp Fire op 8 november is uitgebroken. Zeker drie mensen zijn in die brand omgekomen. Woolsey Fire heeft vooral een ravage aangericht in de gemeentes Malibu en Calabasas, waar veel Hollywoodsterren een woning hebben. Sinds zaterdag is de brand voor bijna 90% onder controle. Woolsey Fire heeft 1.130 gebouwen volledig vernield en 300 andere gebouwen beschadigd.