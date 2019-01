VIDEO. Wind veroorzaakt “vuurnado’s” tijdens uit de hand gelopen vreugdevuur in Nederland Redactie

02 januari 2019

11u14

Bron: VTM Nieuws 0

Op amateurbeelden is te zien hoe de wind “vuurnado’s” veroorzaakte tijdens het vreugdevuur in het Nederlandse Scheveningen. Het vreugdevuur werd traditiegetrouw aangestoken op het strand, maar het liep snel fout. Het vuur sloeg over op huizen in de omgeving.