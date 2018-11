VIDEO. Wegen ingestort na krachtige aardbeving in Alaska. Universiteit ontruimd, vliegverkeer opgeschort sam ha

30 november 2018

19u10

Bron: Belga, DPA, Twitter 3 Het zuiden van Alaska is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht tussen 6,7 en 7 op de schaal van Richter. De autoriteiten kondigden een tsunami-alarm af, maar dat is inmiddels weer opgeschort.

Het epicentrum van de beving lag zo'n 12 kilometer ten noorden van de stad Anchorage, op een diepte van 43 kilometer, meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS.



Voorlopig is nog niks bekend over schade of slachtoffers. De autoriteiten kondigden uit voorzorg een tsunami-alarm af voor enkele delen van de zuidkust, maar dat is intussen weer opgeheven. Achorage is met iets minder dan 300.000 inwoners de grootste stad van Alaska.



Volgens mediaberichten werden gebouwen in de stad door de aardbeving krachtig dooreengeschud. Sommige ramen vlogen aan diggelen, en hier en daar viel de stroom uit. In deze supermarkt kwam het plafond naar beneden en viel winkelwaar uit de rekken.

Ceiling is falling down pic.twitter.com/ZPY6fhEPrp Chase(@ Chase_AK) link

De zware beving haalde de nieuwszender van CNN-partner KTUU uit de lucht. Op de luchthaven van Anchorage landen voorlopig geen vliegtuigen omdat de controletoren werd ontruimd, meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Ook de campus van de universiteit is ontruimd.

Schuilen in gebouw

Prem Niroula filmde hoe mensen in een bevend gebouw onder de deurposten gingen staan uit schrik voor instortingen.

Onder tafels

In onderstaande video is te zien hoe leerlingen van een school onder tafels schuilen.

There are reports of extensive damage in Anchorage. https://t.co/Ie4iRHLGWb John Gregory(@ abc7johngregory) link