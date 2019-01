VIDEO. Weerman over sneeuwchaos Oostenrijk: "Dit is levensgevaarlijk” DVDE NDB

04 januari 2019

21u03

Bron: VTM NIEUWS 0

“De situatie is er zeer ernstig en zeer gevaarlijk.” Dat zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Er is al heel veel sneeuw gevallen en de kans op lawines is heel groot.” Hij raadt alle wintersporters aan om vanavond nog naar huis te vertrekken.