VIDEO. "We hebben een fout gemaakt en moeten leven met de gevolgen": Nederlandse jihadist met Britse IS-bruid pleit voor tweede kans

03 maart 2019

18u57

Bron: AP 0

Yago Riedijk is een 27-jarige Nederlander die zich aansloot bij terreurgroep IS. Hij trouwde daar met de Britse tiener Shamima Begum en wil nu met haar naar Nederland. Riedijk pleit voor een tweede kans in een interview aan Sky News vanuit een door de Koerden gecontroleerde gevangenis in het noordoosten van Syrië. Zijn 19-jarige vrouw verblijft in een Syrisch vluchtelingenkamp.

