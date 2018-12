VIDEO. Water spuit de lucht in na scheur in waterleiding in Los Angeles: volledige buurt onder water Redactie

22 december 2018

08u59

Bron: AP 0

Niet alleen bij ons heeft een scheur in een waterleiding heel wat wateroverlast veroorzaakt, ook in het Amerikaanse Los Angeles was dat vrijdagochtend het geval. Een volledige buurt kwam daar onder water te staan. Huizen en wagens zijn beschadigd.

