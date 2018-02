Video waarschuwt Russen voor gevaar van niet-stemmen: een homovriendelijke staat Redactie

19 februari 2018

15u01 0 Russen die de komende presidentsverkiezingen niet gaan stemmen lopen het risico dat hun land in een homovriendelijke staat verandert. Dat is de boodschap van een video die sinds afgelopen weekend in Rusland viraal gaat.

In de video van zo'n drie minuten spelen professionele acteurs mee. Zij stellen volgens The Guardian niet te weten wie de opdrachtgever van de video is. De kortfilm speelt zich af op 17 maart, aan de vooravond van de presidentsverkiezingen.

De video begint met een man van middelbare leeftijd die de spot drijft met zijn vrouw. Zij wil de wekker instellen opdat ze op tijd kan gaan stemmen. "Alsof ze zonder jou niemand kunnen kiezen", zegt de man.

Droom

Daarna valt de man in slaap en droomt hij dat een officier, geflankeerd door een witte en een zwarte soldaat, hem probeert te rekruteren. "Ik ben 52 jaar", protesteert hij. "Uitstekend, de leeftijd van de dienstplicht is verhoogd tot 60", antwoordt de officier.

Het Kremlin wil graag een grote opkomst zien om de legitimiteit van Poetin te onderstrepen

Vervolgens gaat hij naar de keuken waar een getatoeëerde homoseksuele man zijn nagels vijlt. "Wie is dit?", vraagt ​​hij aan zijn vrouw. "Ik ben een homo in een gastgezin", reageert de getatoeëerde man, waarna de vrouw haar echtegenoot eraan herinnert dat Russische families volgens een nieuwe wet verplicht zijn om homo's op te vangen die door hun partners in de steek zijn gelaten.

Geschokt snelt de man het toilet in. Een intercom weerklinkt: "Toilettijd is beperkt". Als in een klassieke horrorfilm wordt de protagonist wakker, om te ontdekken dat hij het bed deelt met een homoseksuele man. Daarna wordt hij echt wakker.

Plots kan hij niet wachten om zijn stem uit te brengen. Hij dringt er bij zijn vrouw op aan om mee te gaan naar het stembureau: "Voor het te laat is!"

Opkomst

De oppositie gelooft dat de video werd gemaakt door het campagneteam van president Vladimir Poetin of in ieder geval door een door de regering gecontroleerde verkiezingscommissie. Een woordvoerder van die commissie ontkent echter iets met de video te maken te hebben.



Het Kremlin wil graag een grote verkiezingsopkomst om Poetins legitimiteit te bekrachtigen. Oppositieboegbeeld Aleksej Navalny heeft de Russen opgeroepen om de verkiezingen te boycotten, waarvan hij zegt dat ze gemanipuleerd zijn.

'Lgbt'ers blootstellen aan een bedreiging in een homofoob land is geen grap' Ksenia Sobtsjak, Poetin-uitdager bij de verkiezingen

Meduza, een website gelinkt aan de oppositie, beschuldigt de videomakers ervan in te spelen op wijdverspreide homofobie. Poetins rivalen tijdens de verkiezingen zijn Pavel Grudinin, de leider van de communistische partij, en Ksenia Sobtsjak, een journaliste en tv-bekendheid die zich uitspreekt voor lgbt-rechten.

Sobtsjak stelt dat de video aanzet tot haat tegen "leden van de belegerde lgbt-gemeenschap in Rusland". Sobtsjak stelt dat met iedereen gelachen moet kunnen worden. "Maar lgbt'ers blootstellen aan een bedreiging in een homofoob land is geen grap."