VIDEO. Waaghalzen blokkeren brug om met gierende banden donuts te draaien ADN

21 augustus 2018

14u53

Bron: NBC, CBS 1 Wegpiraten hebben zondagochtend de Oakland Bay Bridge richting San Francisco geblokkeerd om gevaarlijke autostunts uit te halen en te filmen. Op een video gedeeld door de California Highway Patrol is te zien hoe het verkeer volledig stil staat, terwijl een showtje wordt opgevoerd vol donuts en gierende banden.

De politie kon verschillende verdachten inrekenen. De bestuurder van de witte Mustang werd ter plaatse in de boeien geslagen, nadat hij door een crash niet meer kon wegrijden. Hij raakte lichtgewond. De man wordt beschuldigd van roekeloos rijgedrag en overdreven snelheid, zijn voertuig is in beslag genomen.

Andere betrokkenen bij de bizarre stunt konden niet veel later gestopt worden toen ze de Bay Bridge weer verlieten. Daarbij werd nog een wagen in beslag genomen. Ook de andere verdachten zullen het voor de rechter mogen uitleggen.



De politie bedankt de vele burgers die hen belden toen ze getuige waren van de straatrace. De agenten zijn ook dankbaar voor het videomateriaal dat ze kregen, dat nu als bewijs kan dienen. De California Highway Patrol herinnert eraan dat dergelijke autostunts levensgevaarlijk zijn voor zowel deelnemers als onschuldige omstanders.

