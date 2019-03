VIDEO. 'Vuurwaterval' bijna dicht gevroren door hevige sneeuw en koude temperatuur DVDA

06 maart 2019

Extreme koude een hevige sneeuwval doen de Horsetail Falls nabij Portland in de Verenigde Staten bijna bevriezen. Vorig jaar rond deze tijd was er van zo’n koude in elk geval niets te merken in Portland, toen was het er zonnig en hingen er bloesems aan de bomen. De waterval in het Yosemite National Park is in het voorjaar ook gekend als ‘vuurwaterval’. Twee weken per jaar veroorzaken zonnestralen er, bij zonsopgang, een mooie, oranje gloed.