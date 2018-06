VIDEO. Vulkaan barst plots nóg eens uit in Guatemala, baby als bij wonder gered van onder puin "Nog steeds 192 mensen vermist" IB ADN

06 juni 2018

01u27

Bron: Belga, Reuters 11 In Guatemala is de Volcán de Fuego opnieuw uitgebarsten. Lavastromen trokken wederom een spoor van vernieling langs de zuidelijke flank van de vulkaan, zo meldt de rampenbestrijdingsdienst Conred. De nieuwe uitbarsting kwam als een verrassing, want er waren geen nieuwe erupties voorspeld. Voor zover bekend heeft de nieuwe uitbarsting nog geen slachtoffers gemaakt. Na de vorige uitbarsting zijn nog steeds 192 mensen vermist. Het dodentol is gestegen naar 75.

Dat zegt Sergio Cabañas, een directeur van het rampenbestrijdingsagentschap Conred. "We hebben inmiddels informatie over namen en de dorpen waar personen als vermist zijn opgegeven en we hebben ook een aantal: 192 personen zijn vermist", aldus Cabañas.

De 3.763 meter hoge Volcán de Fuego barstte zondag een eerste keer uit. De vulkaan ligt in het gebergte Sierra Madre, op ruim 40 kilometer van Guatemala-Stad. President Jimmy Morales kondigde de noodtoestand af om sneller hulp in het rampgebied te krijgen. Vannacht volgde een nieuwe uitbarsting, niet lang nadat vulkanologen hadden gewaarschuwd voor tekenen van grotere activiteit. Toch kwam de nieuwe uitbarsting als een verrassing. Vulkanologen hadden eerder op de dag net gezegd dat de activiteit van de vulkaan leek af te nemen.

Paniek

De nieuwe uitbarsting zou tot voor zover bekend geen nieuwe slachtoffers hebben gemaakt, maar er brak wel paniek uit en een nieuwe stroom hete lava baande zich een weg naar beneden. Zes omliggende dorpen zijn geëvacueerd, duizenden mensen sloegen zelf op de vlucht. Reddingswerkers die volop zochten naar overlevenden van de uitbraak van zondag moesten dekking zoeken en zelf vluchten.

"De condities zijn op dit moment extreem kritiek", stelt Eddy Sanchez van het seismologische en meteorologische instituut Insivumeh. Ook Conred waarschuwt dat de vulkaan mogelijks nog niet uitgespuwd is. Een nieuwe uitbarsting is dan ook niet uitgesloten. De uitbarsting van vannacht was gelukkig wel een pak kleiner dan die van zondag, maar er zijn dus stevige lavastromen. De berg stootte aswolken en rook tot wel vijf kilometer de lucht in.

Ruim een dag nadat de Volcán de Fuego vuur en as was beginnen spuwen, haalde een reddingswerker een baby van onder het puin. Een lichtpuntje in zware tijden.

Volcanic lightning from Volcan de Fuego in Guatemala… photo from Matt Tumas, who is a pastor serving about 10-15 miles away… pic.twitter.com/lVO9kpdkgM James Spann(@ spann) link