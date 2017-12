VIDEO: VTM-reporter gaat live op Facebook maar moet plots vluchten voor traangasgranaten in Bethlehem FT

15u58

Bron: VTM Nieuws 0 Ook vandaag is het opnieuw onrustig in de Palestijnse stad Bethlehem. Daar is VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers live getuige van. Hij moest samen met zijn cameraman plots vluchten voor traangasgranaten toen enkele jongeren stenen hadden gegooid naar de politie.

Het Palestijnse protest tegen de Amerikaanse president Trump heeft intussen al twee doden geëist. In Jeruzalem, door Trump deze week erkend als hoofdstad van Israël, werd gisteren na het vrijdaggebed een ‘Dag van Woede’ uitgeroepen. Er vielen 300 gewonden en een raket uit de Gazastrook werd neergehaald. In Ramallah bijvoorbeeld staken Palestijnen autobanden in brand en gooiden ze met stenen en benzinebommen naar veiligheidstroepen, die terugsloegen met rubberen kogels en traangas. Dat gebeurde vandaag ook in Bethlehem, net toen VTM-reporter Robin Ramaekers er live op Facebook ging.

Ramaekers wilde aantonen dat het veelal om jonge mensen gaat die de Israëlische politie uitdagen - "jonge mensen van tien, twaalf jaar" - en ging daarvoor tussen de betogers aan Palestijnse zijde staan, toen er plots knallen te horen waren. De Israëlische ordetroepen hebben net enkele traangasgranaten afgevuurd. Net als de jongelingen moeten Ramaekers en zijn cameraman Jo Verstichel het op een lopen zetten. “Dat is wat hier dus de hele tijd gebeurt", zegt hij terwijl hij zich zo snel mogelijk uit de voeten maakt. "Nu is het een kwestie van zo veel mogelijk afstand te nemen, omdat het traangas heel erg op de adem pakt."

Nog niet volgend jaar

Intussen heeft de Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson gezegd dat de Amerikaanse ambassade in Israël niet voor 2019 van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verhuizen. Er zijn vergunningen nodig en het gebouw van de diplomatieke missie moet er nog komen. "Dat zal dit jaar niet meer gebeuren, en vermoedelijk ook volgend jaar niet", zei Tillerson.

