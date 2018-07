VIDEO. Vrouw wordt wakker op vliegtuig en merkt ritmische beweging onder dekentje buurman. Bemanning reageert niet zoals verwacht KVDS

23 juli 2018

15u04

Bron: Instagram, BuzzFeed News 0 Een fotografe heeft op Instagram getuigd over een erg onaangename ervaring die ze had op een vlucht van Londen naar haar woonplaats Chicago. Toen ze wakker werd, zag ze dat de man naast haar ritmische bewegingen maakte onder zijn dekentje. Genevieve Pascolla (26) deed haar beklag bij de bemanning, maar kreeg niet de respons die ze gedacht had. En daar kan ze niet mee lachen.

Het incident gebeurde op 4 juni, op een vlucht van United Airlines. “Ik werd wakker en zag dat de man naast mij zichzelf aan het beroeren was onder een dekentje”, schrijft de vrouw in een post van een week geleden. Ze voegde er ook een video aan toe.

“Ik maakte de vrouw naast me wakker en ging op zoek naar iemand van de crew”, gaat ze verder. “Die checkte wat ik had gezegd en bevestigde dat de man in het openbaar aan het masturberen was. Toen ik weg was, zag de vrouw naast mij wat er gebeurde en ging ze ook staan. De crew gaf ons daarop een nieuwe zitplaats.” Maar daarmee was het leed nog niet geleden.





“Vervolgens begon de bemanning grapjes over de situatie te maken”, gaat Pascolla verder. “Ze vroegen ‘welk parfum ik droeg’ en verontschuldigden de man door te zeggen ‘dat hij al een beetje wijn op had’. Niemand hield hem tegen. Hij kon gewoon zijn ‘werk’ afmaken. Er zat zelfs een kind vlakbij hem in de buurt.”

Toen het vliegtuig geland was en de vrouw was uitgestapt, kreeg ze de vraag van iemand van het beveiligingspersoneel of ze een verontschuldiging wenste van de masturberende man. “Ik sloeg dat onmiddellijk af, maar diende wel een klacht in. United Airlines had er uiteindelijk anderhalve maand voor nodig om die te behandelen. Vandaag heb ik deze mail gekregen”, schreef ze op 14 juli.

Compensatie

In de mail - die de vrouw deelde en die van United lijkt te komen - verontschuldigt de vliegmaatschappij zich en bedankt ze de vrouw voor haar feedback “zodat ze in de toekomst beter op dergelijke situaties kan reageren”. “Jammer genoeg kunnen we niet tegemoetkomen aan uw vraag om een terugbetaling van uw vlucht of een compensatie. Ik verontschuldig me nogmaals voor de ongemakkelijke situatie die u heeft meegemaakt. Ik apprecieer het dat u United heeft gekozen voor uw reis. We hopen dat uw volgende trip met ons een positievere ervaring zal zijn.”

Dat viel niet in goede aarde bij de Amerikaanse fotografe. “Ik ben geschokt door het gebrek aan actie dat wordt ondernomen. Ik was doodsbang. Deze man was duidelijk in staat tot nog ergere dingen”, klinkt het, waarop ze iedereen oproept om een andere vliegmaatschappij te kiezen die zich wél bekommert om de veiligheid van haar passagiers. “Dat United Airlines naar deze aanval verwijst als een ‘ongemakkelijke situatie’ is het understatement van het jaar. #metoo”

Uiteindelijk kreeg ze toch de helft van haar ticket terugbetaald in de vorm van een voucher, nadat ze haar verhaal had gedaan op sociale media.

Aanstootgevend

Woordvoerster Maddie King van United Airlines reageerde al bij de nieuwssite BuzzFeed News. “Ongepast en aanstootgevend gedrag als dit is erg zeldzaam op onze vluchten, maar we hebben een protocol om de veiligheid van onze passagiers te verzekeren, want dat is een topprioriteit.”

“Daarom hebben onze klanten in dit geval meteen andere zitplaatsen gekregen in een ander deel van het vliegtuig. De politie werd verwittigd, zodat die de man kon opwachten toen het vliegtuig aan de gate arriveerde”, aldus nog King, die verder verklaarde dat Pascolla een “compensatie” kreeg als een “teken van goede wil”. Ze zou dezelfde dag als ze aankwam ook gebeld zijn om te vragen of alles in orde was met haar.

