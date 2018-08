VIDEO: vrouw schrikt zich rot als ze op snelweg plots motard ziet passeren met voeten aan stuur KVDS

23 augustus 2018

15u51

Bron: Facebook, NY Post, Fox News 4 Een Amerikaanse vrouw heeft op Facebook een filmpje gedeeld waarop een man te zien is die zijn motor met zijn voeten bestuurt. Rashand Anderson Glespen kon haar ogen niet geloven toen ze de duidelijk erg ontspannen kerel plots zag passeren op de snelweg.

Ze reed zaterdag met haar zoon Joseph op de I-95 in Jacksonville toen het gebeurde. Ze vertraagde even tot 80 kilometer per uur om het goed te bekijken en gaf haar smartphone aan haar zoon zodat die er een filmpje van kon maken. “We geloofden onze ogen niet”, vertelt ze aan Fox News. “Het was te gek voor woorden.”

Gevaarlijk

Ze besefte ook meteen hoe gevaarlijk het was, zowel voor de bestuurder als voor de andere weggebruikers. “Ik ben niet in de buurt gebleven, want ik wist dat er niet veel nodig was om een ongeval te laten gebeuren. En daar wilde ik niet bij betrokken zijn”, zei ze nog.





Thuis postte ze de video en een foto van wat ze gezien had online en die werden al meer dan 67.000 keer bekeken. Honderden mensen reageerden er ook op met commentaar. En die was ergens tussen ontzag en verbazing omdat het niet echt veilig was wat de man deed.

“Cool dat hij dat kan, maar compleet roekeloos en onverantwoord”, klonk het onder meer. En: “Pas toch maar op voor hobbels in de weg, kerel. Wow.”