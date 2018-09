VIDEO. Vrouw houdt parkeerplaats vrij en wijkt niet voor toeterende bestuurder. 10 minuten lang KVDS

26 september 2018

18u10

Bron: Facebook, Yahoo News, tvnz 0 Een video van een vrouw die samen met haar zoon op een parkeerplaats gaat staan om die vrij te houden voor iemand, beroert de gemoederen in Nieuw-Zeeland. Op beelden is te zien hoe een andere bestuurder op de plek wil parkeren. Maar de moeder wijkt niet. 10 minuten lang.

Het tafereel speelde zich af op de parking van winkelcentrum Westfield St Lukes in Auckland. Toen een koppel wilde parkeren, merkte het dat een vrouw en haar zoon de weg versperden. Ze hielden de plaats vrij voor iemand anders. Het koppel probeerde toch te parkeren, maar de vrouw wilde van geen wijken weten. Ook niet toen de man aanhoudend begon te claxonneren.

Toeter

Op het filmpje hoor je de bestuurder van de wagen zeggen: “Kan je alsjeblieft weggaan. Dit is een publieke parking en ik wil mijn wagen hier parkeren. Je staat in mijn weg”, waarop hij 20 seconden lang zijn toeter indrukt. De beelden werden zondag gedeeld en intussen 14.000 keer bekeken. De vrouw zou uiteindelijk 10 minuten blijven staan zijn.





Het zette meteen een debat in gang over of het wel eerlijk is om op die manier een parkeerplaats vrij te houden. “Eerst haalt, eerst maalt”, klonk het onder meer. Maar ook: “Sinds wanneer mag je op een parking gaan staan om die vrij te houden. Ze moest gewoon weggegaan zijn.”

Anderen vonden dan weer dat de man erg agressief was door te beginnen claxonneren, zeker omdat er een kind bij was. “Arm kind, ik heb met die jongen te doen”, zei iemand. “Wees beleefd, stap uit en vraag haar gewoon om opzij te gaan.”

Wachten

Iemand anders verdedigde de dame. “De kerel zag dat de vrouw daar stond en waarschijnlijk op iemand aan het wachten was die daar wilde parkeren. Hij had zijn wagen gewoon ergens anders moeten achterlaten”, schreef iemand.