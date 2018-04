VIDEO: vrachtwagenbestuurder ontsnapt nipt aan aanstormende trein TTR

03 april 2018

20u14

Bron: Facebook 0

Een vrachtwagenchauffeur beleefde de schrik van zijn leven afgelopen zondag toen het voertuig plots was stilgevallen op een overweg in Temple in de Amerikaanse staat Georgia. Een voorbijganger zag alles gebeuren en filmde het incident. Op de beelden is te zien hoe de bestuurder uit het voertuig springt en zo snel mogelijk wegrent. Enkele seconden later raast de trein voorbij, het voertuig van de Amerikaan raakt ernstig beschadigd. Het scheelde geen haar of de vrachtwagenbestuurder kon zijn avontuur niet navertellen.