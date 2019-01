VIDEO. Vrachtvliegtuig met 16 mensen aan boord stort neer in Iran: slechts 1 persoon nog in leven Redactie

14 januari 2019

11u33

Bron: VTM Nieuws

In de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran is deze ochtend een vrachtvliegtuig neergestort. Aan boord zaten 16 mensen, maar slechts 1 persoon heeft de crash overleefd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is geen informatie. De Iraanse autoriteiten zeggen dat de crash te wijten is aan een fout van de piloot. Hij zou op de verkeerde landingsbaan zijn geland en vervolgens de controle over het vliegtuig zijn verloren. Op het moment van het ongeluk was het erg slecht weer, mogelijk is dat de reden waarom de piloot zich vergiste.