VIDEO. Voetgangersbrug ingestort in Moskou: tiental gewonden DVDE

02 januari 2019

16u52

Bron: Twitter 0

Tijdens de jaarwisseling is in de Russische hoofdstad Moskou een tiental mensen gewond geraakt. Ze zongen het volkslied op een voetgangersbrug in het Gorkipark, toen die plots instortte. Gelukkig kwamen ze er allemaal van af met lichte verwondingen. Volgens het stadsbestuur was de brug niet stevig genoeg.