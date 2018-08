VIDEO. Voetganger aangereden met 80 km/u na duw van onbekende man HA

Opschudding in het Canadese Vancouver midden vorige maand. Daar werd een voetganger door een onbekende passant zomaar de straat opgeduwd, vlak voor een aankomende auto. De man die de duw kreeg, werd aangereden met 80 kilometer per uur en raakte zwaargewond, meldt The Independent. Hij werd met breuken aan de enkel, knie en schouder, en schaafwonden over heel zijn lichaam naar het ziekenhuis gebracht. De dertiger had die avond een concert bijgewoond. Op weg naar huis sprak hij een dronken vrouw aan met de vraag of ze oké was. De man die bij de dame hoorde, kon die bezorgdheid schijnbaar niet apprecieren en deelde de stoot uit, waarna de jongeman op de drukke baan neerkwam. De dader vluchtte na de feiten weg. De politie van Vancouver heeft eerder deze week een opsporingsbericht verspreid van de aanvaller. Het zou gaan om een twintiger van Kaukasische afkomst, aldus nog de Canadese politie.

