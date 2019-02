VIDEO. Vliegtuigpassagiers schrikken omdat er schorpioen boven hun hoofd hangt HR

16 februari 2019

15u43

Bron: The Sun, Instagram 0 De passagiers van een Lion Air-vlucht naar Jakarta kregen het even benauwd toen hun vliegtuig afgelopen donderdag net geland was. Plots hing er boven hun hoofd een knaller van een giftige, levende schorpioen.

Een vrouw opende het luik om haar handbagage te nemen. Toen merkten ze het beest op. Videobeelden tonen hoe de schorpioen langs de rand van het luik wegkruipt. Daarna verdween hij en is hij niet meer teruggevonden.

“We wilden zo snel als we konden naar buiten”, zegt getuige Karim Taslin. Omdat er wat paniek ontstond, kwam het vliegtuigpersoneel snel kijken, maar toen was het beest al weer verdwenen in het plafond.

Hoe het diertje in het vliegtuig terechtkwam en hoelang het er al zat, is niet duidelijk. Volgens de Indonesische luchtvaartmaatschappij was het toestel een week eerder nog bespoten met een spray om dergelijke diertjes te verwijderen.