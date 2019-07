VIDEO. Vliegtuigmotor valt uit, passagiers staan doodsangsten uit terwijl piloot noodlanding maakt TT

10 juli 2019

11u07

Bron: CNN 0 In de Amerikaanse staat North Carolina heeft een lijnvliegtuig een noodlanding moeten maken nadat een van de motoren was uitgevallen. Op videobeelden is te zien hoe een stuk van de straalmotor is afgebroken, waardoor die niet meer werkt. De piloten konden het toestel veilig aan de grond zetten, maar onder sommige passagiers was de paniek toch groot.

Het vliegtuig met 150 mensen aan boord was in noordelijke richting onderweg van Atlanta naar Baltimore toen het boven North Carolina plots in de problemen raakte. Passagiers konden filmen hoe er in de rechtermotor van het toestel van Delta Air Lines een onderdeel was afgebroken en ongecontroleerd begon rond te tollen.

“Nadat we een luide knal hoorden kwam er rook binnen in de cabine”, vertelt een vrouw aan het lokale tv-station WMAR. “Toen begonnen we echt schrik te krijgen. Het vliegtuig begon trager te vliegen, het werd echt heet en de luchttoevoer stopte.”

Uiteindelijk liet de piloot via de intercom weten dat het vliegtuig een noodlanding zou maken. Een andere passagier vertelt hoe hij op dat moment zijn gsm bovenhaalde en zijn moeder sms’te om te zeggen dat hij van haar hield, goed wetende dat hij in de lucht geen ontvangst had.

Delta liet in een mededeling weten dat er een onderzoek is gestart. De motor van het vliegtuig zou vervangen worden en vandaag al opnieuw kunnen vliegen.