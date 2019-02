VIDEO. Vliegtuigje stort neer op woonwijk in Los Angeles: vijf doden Redactie

04 februari 2019

10u34

Bron: VTM Nieuws 0

In een woonwijk in Yorba Linda op zo’n 70 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles is vandaag rond twee uur ’s middag lokale tijd een vliegtuigje neergestort. Door de rondvliegende brokstukken en de crash vlogen meerdere huizen in brand. Dat meldt de brandweer van Orange County. In totaal kwamen vijf mensen bij en na de crash om het leven, twee anderen raakten gewond.