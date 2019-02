VIDEO. Vliegtuig veilig geland na hevig schokken door wind DVDA

25 februari 2019

Een Spaanse luchthavenmedewerker maakte beelden van een Brits vliegtuig dat hevig van links naar rechts bewoog in de lucht. Het toestel had last van de hevige wind. Het kwam uiteindelijk veilig tot stilstand op de luchthaven van het Spaanse Malaga in plaats van in Gibraltar. Er vielen bij het incident geen gewonden.