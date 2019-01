VIDEO. Vliegtuig moet rechtsomkeer maken na vechtpartij tussen passagiers Dvdh ttr

Bron: AD.nl 0 De bemanning van een passagiersvliegtuig op weg van Australië naar Singapore maakte gisterenavond rechtsomkeer nadat een dronken passagier een vechtpartij aan boord begon.

Het toestel van budgetmaatschappij Scoot is gisterenavond in Sydney geland, na een vechtpartij tussen twee passagiers. Een van de twee had volgens medereizigers gedronken en viel anderen lastig. Op een video-opname is te zien hoe twee mannen, zo'n twee uur na aanvang van de vlucht, met elkaar op de vuist gaan. Een van beiden wordt door de ander in een wurggreep genomen.

Het lukt andere passagiers aanvankelijk nog om de twee uit elkaar te halen. De dronken vechtersbaas praat wat met het cabinepersoneel, trekt dan zijn T-shirt uit en valt opnieuw een van de passagiers aan, zo meldt nieuwssite ABC. De man wordt vervolgens in bedwang gehouden en in de boeien geslagen. De piloot besliste om het toestel te keren. De man die werd aangevallen raakte bij het voorval niet gewond.

De vliegmaatschappij, een dochter van Singapore Airlines, zegt het incident te betreuren. Na terugkeer in Sydney zijn de overige passagiers met verschillende vluchten naar Singapore gevlogen.