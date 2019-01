VIDEO. Vliegtuig crasht in tuin van huis: 2 doden

22 januari 2019

In de Amerikaanse staat Ohio is een vliegtuig neergestort in de voortuin van een huis. Het vliegtuig raakte kort na het opstijgen in de problemen. Bij het neerstorten werden verschillende bomen en elektriciteitskabels geraakt waardoor de stroom in de straat even uitviel. Volgens de politie was er een probleem met de motor van het vliegtuig. De twee piloten kwamen om het leven. Er zat niemand anders aan boord.