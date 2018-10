VIDEO. Vliegtuig botst op bagagelader op luchthaven Schiphol: motor zwaar beschadigd Caspar Naber HA

19 oktober 2018

19u25

Bron: AD.nl 0 Een Boeing 747-400 van KLM is op de luchthaven Schiphol op een hooglader gebotst. Daarbij raakte een van de Rolls Royce-motoren van het vliegtuig zwaar beschadigd. De luchtvaartmaatschappij onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de botsing.

Het beschadigde vliegtuig was volgens de KLM een reservetoestel. Het landde maandagochtend omstreeks 08.30 uur vanuit Suriname op Schiphol en werd daarna naar een parkeerplaats gesleept. “Tijdens dat slepen raakte het vliegtuig met een van de motoren een hooglader voor bagage. De motor liep daardoor grote schade op”, zegt woordvoerder Manel Vrijenhoek. “De motor is ongeveer het duurste onderdeel van een vliegtuig”, aldus de zegsvrouw. Onderzoek moet volgens haar uitwijzen hoe de botsing kon gebeuren en wie verantwoordelijk is.

De bewuste Boeing 747-400 is door de motorschade een tijd uit roulatie. Dat heeft geen of nauwelijks gevolgen voor het KLM-vliegverkeer, zegt Vrijenhoek. “We zitten wat dit type vliegtuigen betreft gelukkig ruim in ons jasje. Daardoor heeft de botsing weinig impact op onze operaties.”



Op beelden van de botsing is een hooglader te zien die op ruime afstand van een verzameling bagagekarren staat. De KLM-Jumbo raakt het voertuig met de buitenste motor aan de rechtervleugel. Door de klap gaat de vleugel op een neer. Het aluminium omhulsel van de motor raakte zwaar beschadigd en is aan de onderkant voor de helft zelfs volledig opengereten. Onderzoek moet uitwijzen of de straalmotor zelf en het schoepenwiel ook schade opliepen.

