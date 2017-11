VIDEO: Vlamingen trotseren vulkaan op Bali: “Zure modderregen en geur van zwavel” Peter Lanssens HA

11u06

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 rv 'Tattoo' Mike en Koen uit Zwevegem trotseerden in Bali de vulkaan. Op Bali is de hoogste waarschuwingsfase van kracht nu de vulkaan Mount Agung as spuwt . Mike Lefebvre (50) alias 'Tattoo' Mike uit Kortrijk en de uit Zwevegem afkomstige Koen Vangrysperre (41) reden tot aan de vulkaan. “De zure modderregen, de geur van zwavel en de verlaten dorpjes vielen ons op”, vertellen ze.

De 3.031 meter hoge vulkaan spuwt momenteel as tot 4 kilometer hoog, terwijl er magma zichtbaar is in de krater. 100.000 dorpelingen dienen een gevarenzone tot 10 kilometer rond de krater te verlaten. Tattoo Mike, aan het overwinteren op het Indonesische eiland, en duikmanager Koen Vangrysperre, die momenteel op Bali woont, trekken zich daar niets van aan.

Ze reden vandaag - 's namiddags plaatselijke tijd, 's morgens vroeg Belgische tijd - op een bromfiets, met stofmaskers aan, tot aan de trappen van de Pura Besakih. Dat is de grootste hindoeïstische tempel van Bali, op de hellingen van de vulkaan Mount Agung.

"Zure regen, modder en roet vallen uit de lucht"

“We trokken door verlaten dorpjes en stadjes, want de lokale bewoners worden volop naar tentenkampen geëvacueerd. Alles is verlaten. Die tempel lokt normaal gezien massa’s toeristen, maar het is er nu heel desolaat. We hadden vooral last van zure modderregen, waardoor we prikkelende ogen kregen. Er valt een soort modderregen waardoor zwarte spikkels op onze schoenen en onze helm te zien zijn. Ook de geur van zwavel viel op. Gezond kan het in ieder geval niet zijn hier."

"Waarom we tot daar reden? Omdat het heel uitzonderlijk is om een as spuwende vulkaan te zien. Al was dat niet evident, want het is hier regenseizoen nu, waardoor je eigenlijk amper iets ziet. We hebben geen schrik. Eerst nog eens zien of hij ook echt gaat uitbarsten. Misschien keren we nog eens terug naar de vulkaan, als het weer beter is”, aldus het duo.

Belgen op Bali

Het Indonesische eiland is een populaire vakantiebestemming bij Belgen. Touroperatoren Thomas Cook en TUI hebben momenteel samen een veertigtal Belgische klanten op Bali, maar die ondervinden ondanks de waarschuwingsfase voor vulkaan Mount Agung "geen impact op de vakantiebeleving", melden de woordvoerders van beide reisorganisaties.

"Mensen gaan er vooral naartoe voor de paradijselijke stranden. Die liggen in het zuiden, waar er geen impact is van de vulkaan", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "Er is dus geen probleem voor hun veiligheid of hun vakantiebeleving, al kunnen ze niet op excursie naar Mount Agung."

Beide operatoren blijven de toestand op Bali opvolgen.