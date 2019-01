VIDEO. Vlaming filmt brand in vakantieresort in Gambia Bungalows branden uit, terwijl lokale bevolking probeert te blussen JOLE

03 januari 2019

In het populaire vakantieresort Balafon Beach in Gambia is brand uitgebroken in een van de bungalows. Een Vlaming die er op vakantie is kon alles filmen. Volgens hem sloeg de brand over op de andere bungalows door de droogte. De lokale bevolking deed er alles aan om de brand te blussen, maar er zouden amper middelen aanwezig geweest zijn om dat te doen. In totaal werden vier bungalows vernield. De getroffen toeristen werden ondergebracht in andere hotels.