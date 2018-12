VIDEO. Vlaamse in Straatsburg: “Lopen voor je leven” DVDA SDB WDB

12 december 2018

15u12

Bron: VTM NIEUWS 1

De Vlaamse Dominique Coppens werkt in het Europees Parlement in Straatsburg en was getuige van de aanslag gisterenavond. Een schutter opende er het vuur en drie mensen kwamen daarbij om, er vielen ook verschillende gewonden.

“Ik was een aantal foto’s aan het maken op de Place Kléber”, vertelt de vrouw aan VTM NIEUWS, “toen ik plots schoten hoorde”. Ze had helemaal niet door dat het om een aanslag ging, maar zag mensen lopen en hoorde hen roepen “dus ik liep gewoon met hen mee”.

De vrouw hoorde ook dat er iemand riep dat er een man met een geweer was. “Dan loop je voor je leven”, zegt ze.